Investimenti: la Città Metropolitana è pronta a impegnare fondi dell'avanzo 2019 per opere di viabilità ed edilizia scolastica

La Città metropolitana è pronta a impegnare fondi dell'avanzo 2019, ma con attenzione a non pregiudicare gli equilibri di bilancio condizionato dagli effetti dell'emergenza covid19.

Le competenze di Città metropolitana di Torino che evidenziano nel secondo semestre dell'anno un maggior sforzo in materia di investimenti sono viabilità ed edilizia scolastica, quest'ultima con particolare riferimento al fabbisogno di interventi connessi alle disposizioni di sicurezza nell’uso degli edifici scolastici.

La programmazione delle opere pubbliche secondo il piano triennale prevede per il 2020 oltre 64 milioni e 200 mila euro per la viabilità per un totale di 124 opere ed altri 101 milioni e 800 mila euro per l'edilizia scolastica (di cui 70 milioni per opere in graduatoria in attesa del finanziamento) con un totale di 66 opere.

Una parte consistente dei fondi dell’avanzo serviranno per riequilibrare il bilancio e far fronte alle spese fisse: le sole perdite di metà primo semestre legate alle entrate tributarie(come Ipt e Rcauto) si attestano intorno ai 22 milioni e sono destinate ad aumentare nei prossimi mesi. Trattandosi di mancati introiti, e non di ritardi nei pagamenti, occorre guardare in prospettiva non al solo 2020 ma anche al 2021.

In quest’ottica la cifra al momento disponibile da utilizzare per investimenti si attesta sui 10 milioni di euro.

Nella riunione congiunta delle Commissioni I e II che si è tenuta mercoledì 8 luglio il consigliere delegato ai lavori pubblici Fabio Bianco ha presentato una “lista dei lavori” in materia di edilizia scolastica e viabilità che comprende opere da realizzare con priorità, tenendo conto, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di viabilità, delle richieste avanzate nella mozione “Indirizzi in merito alle priorità di intervento per quanto attiene opere ed attività a seguito dell’accertamento dell’avanzo e per la predisposizione della prima variazione di bilancio dell’esercizio 2020” approvata dal Consiglio metropolitano di Torino nel mese di marzo 2020.

“Si è aperto un percorso condiviso - commenta il vicesindaco metropolitano Marco Marocco - che non si può concludere oggi ma che ci porterà a un pieno utilizzo dell’avanzo disponibile”.

Accanto all'elenco delle opere prese in esame, c'è anche da considerare la situazione in evoluzione dell’intervento sul ponte sulla Ceronda a Venaria che ha un cofinanziamento da 400.000 euro da parte della Città metropolitana a completamente del contributo erogato di Regione Piemontee da finanziare nel 2020 o nel 2021, a seconda di quando partirà l’appalto che non è in capo al nostro Ente.

Queste le principali opere in esame, un elenco comunque non esaustivo delle richieste dei territori:

Edilizia scolastica

Fra gli interventi presentati vi sono:

- Villa 6 a Collegno, per completare gli spazi didattici dell’Istituto Curie per circa 2,5 milioni di euro.

- Istituto Dalmasso di Pianezza per 1 milione di euro.

- Istituto Bobbio a Carignano per 600.000 euro.

- Istituto Bosso Monti a Torino per 700.000 euro.

- Istituto Monti di Chieri per 300.000 euro.

- Istituto Passoni a Torino per 300.000 euro.

- Istituto Juvarra a Venaria per 250.000 euro.

- Istituto Beccari di Torino per 250.000 euro.

- Istituto Porporato di Pinerolo per 300.000 euro.

- Istituto Cattaneo a Torino per1,5 milioni da destinare ad un primo lotto di lavori.

Viabilità

Fra le opere proposte:

- Intervento sulla Sp 265 nei pressi della discarica di Vespia per 200.000 euro.

- Intervento per la rotonda Castellamonte per 200.000 Euro.

- Rotonda di Vestignè per 350.000,

- Sp.500 all’incrocio con via Pisa a Volpiano per 400.000 euro

- Rotonda di Lauriano sulla ex 590 per 370.000 euro

- Rotatoria di Avigliana sulla Ss.24.

- Sp. 156 tra Macello e Garzigliana 250.000 euro