Eira Terme: una "galassia del benessere" nel cuore dell'incantevole Golfo Dianese

In una delle cornici naturali più affascinanti e suggestive della Liguria, a Diano Castello, nel cuore del Golfo Dianese, si trova Eira Terme: come dice il nome, molto più di un centro termale, una vera e propria “galassia del benessere”.

Abbiamo telefonato per saperne di più e abbiamo trovato in Federica un’interlocutrice gentile e preparata, che ci ha fatto da guida, passo dopo passo, nella ricca e variegata galassia di proposte firmate Eira.

Cominciamo quindi dall’aspetto termale: che cosa possiamo trovare?

“La nostra acqua termale e il nostro fango sono estratti in profondità e i loro effetti benefici sono stati riconosciuti anche dal Ministero della Salute a giugno del 2009. Le caratteristiche organolettiche rivelano un’acqua batteriologicamente pura, solfato bicarbonato calcica solfurica e ferruginosa a una temperatura di 21° centigradi.

Le proprietà sono molteplici e spaziano dall’estetica, per una pelle più sana e idratata, all’anti-age, fino ad arrivare a caratteristiche anti-infiammatorie, antidolorifiche a livello osteoarticolare e anti-stress”.

Non solo benessere ma una vera e propria filosofia di vita: vogliamo ricostruire insieme la storia di Eira Philosophy?

“La nostra associazione nasce nel 2011 con lo scopo di veicolare un messaggio di salute e benessere a 360°, di prenderci cura di questi luoghi e di far conoscere al mondo le proprietà benefiche di quello che è un vero e proprio dono di Madre Natura”.

Passiamo invece alla struttura: come funziona?

“Chiediamo all’ingresso di sottoscrivere la tessera associativa di Eira Philosophy, che ha un costo simbolico e consente di fruire dei molteplici servizi del centro termale. La struttura è aperta sette giorni su sette ma la prenotazione è obbligatoria: in questo modo possiamo fare accedere solo un numero limitato di persone per ogni fascia oraria, consentendo ai nostri visitatori di trovare sempre un ambiente calmo e rilassato. Inoltre in questo modo possiamo seguire al meglio ogni ospite, personalizzando il trattamento in base alle sue esigenze”.

Ci siamo chiesti se esiste un “identikit” del fruitore medio di Eira Galaxy, ma trovare una risposta a questa domanda è praticamente impossibile! La vastità di servizi offerti e le molteplici proprietà offerte da queste acque termali, fanno sì che questo mondo sia ideale per tutti: dal bambino con la pelle delicatissima, che qui troverà sollievo da certe spiacevoli irritazioni tipiche dell’età, alla giovane coppia che vuole concedersi un momento di sano relax, all’imprenditore o al manager che ha bisogno di evadere per un attimo dai ritmi frenetici del quotidiano, fino all’anziano che, inevitabilmente, inizia a confrontarsi con qualche doloretto osteoarticolare legato all’età. Tutti possono trovare un momento e uno spazio tutto per loro all’interno di Eira Galaxy. Dai pacchetti dedicati all’estetica a quelli curativi e rigeneranti, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Non solo: il sito eiragalaxy.org è molto ricco e curato. In esso troviamo anche una ricca sezione shop, come ci spiega Federica: “Qui ci si può iscrivere e si possono conoscere i nostri servizi ed eventi, ma per chi fosse troppo distante o, per qualsiasi motivo, impossibilitato a recarsi da noi di persona, si possono comprare i nostri trattamenti e gli accessori dedicati per portarsi un po’ di terme a domicilio: dai fanghi applicabili con estrema facilità fino alle immersioni per chi dispone di una vasca da bagno in casa propria”.

È arrivata l’estate: che cosa proponete?

“Le attività che si possono svolgere in tutta la parte esterna della struttura sono tante, con due piscine termali aperte da maggio a settembre e il solarium. Offriamo promozioni sempre nuove con scontistiche sugli ingressi e i trattamenti, ma la vera novità, introdotta da pochi giorni, è l’apertura serale, per chi non può venire nelle altre fasce orarie e vuole concludere la sua giornata con la giusta dose di benessere e di relax”.

Ma qui nel Golfo Dianese fa bel tempo tutto l’anno! Avete altre proposte stagionalizzate?

“Abbiamo le gift card, che sono un regalo sempre apprezzato per qualsiasi ricorrenza, per un’occasione speciale o anche solo per una giornata da dedicare a noi stessi e al nostro benessere. Abbiamo durante tutto l’anno percorsi termali e trattamenti studiati sulle esigenze di ogni singola persona e poi abbiamo pacchetti detox e rigeneranti che, in base alla disponibilità, possono essere articolati su una singola giornata o su più giorni consecutivi”.





In generale il consiglio è di seguire il sito https://eiragalaxy.org/index/ per essere costantemente aggiornati sulle proposte che questa “Galassia del benessere” può offrire.





Per ulteriori informazioni: Eira Terme – via Seuda, 18013 – Diano Castello (IM) - +39 0183 493552

info@eiraterme.it

Approfondimenti sui canali social ai seguenti link:

youtube: https://www.youtube.com/channel/UCIzxGsRJxcNHmGq6MXEsZvQ

facebook: https://www.facebook.com/EiraTerme

instagram: https://instagram.com/eiraterme?igshid=ta5z7nrkz16w