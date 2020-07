Ancora sangue sulle strade del torinese, incidenti in serata a Lessolo e Carmagnola

Ancora sangue sulle strade del torinese nella serata di oggi, venerdì 10 luglio.

A Lessolo, sulla strada provinciale 68, scontro tra auto e moto, con il centauro di 25 anni trasportato con una medicalizzata del 118 in codice rosso all'ospedale di Ivrea, con un sospetto politrauma.

A Carmagnola, invece, in strada Poirino, nelle vicinanze del locale Antichi Sapori, un uomo è stato investito da una vettura: dopo aver ricevuto le prime cure, è stato condotto in ambulanza al Cto di Torino in codice giallo.