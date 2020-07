Nascondevano la droga nel barattolo di patatine: nei guai due minorenni di una comunità di Rivoli

Questa mattina gli agenti del Commissariato di Rivoli hanno arrestato un giovane ospite di una comunità locale. Verso le 10 il personale della struttura ha contattato il commissariato per denunciare il consumo di cannabis che stava avvenendo all’interno di una camera da letto.

Nella stanza i poliziotti hanno trovato due minorenni, di 16 e 17 anni, entrambi con precedenti di polizia. Il più giovane dei due, è stato trovato in possesso di più di 40 grammi di “skunk”, una cannabis molto potente il cui odore caratteristico aveva destato l’allarme degli educatori che stavano prestando servizio in un’altra stanza. La sostanza, destinata allo spaccio, era stata occultata all’interno di un barattolo di Pringles. Insieme allo “skunk”, gli agenti hanno sequestrato anche un telefono cellulare e un bilancino di precisione. Il ragazzo è stato arrestato per la violazione delle norme sugli stupefacenti

Il diciasettenne invece aveva con sé un dose di marijuana: per questo è stato multato.

Entrambi sono stati denunciati per la resistenza opposta ai poliziotti quando si sono dimenati e li hanno spintonati per evitare l’accompagnamento.