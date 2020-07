Processo Fenice, l'imprenditore Burlò chiede gli arresti domiciliari

Arresti domiciliari. E' questa la richiesta avanzata da Mario Burlò, l'imprenditore torinese coinvolto nell'ambito del processo "Fenice" e in carcere da 7 mesi nell'inchiesta sul tema della 'ndrangheta nel nostro territorio.



L'istanza è stata presentata al tribunale di Asti nella giornata di ieri, ma adesso si attende la Procura di Torino, chiamata a esprimere il proprio parere. Gli stessi domiciliari, peraltro, sono stati concessi a Roberto Rosso, ex assessore regionale della giunta Cirio ed ex esponente di Fratelli d'Italia, anche lui coinvolto nello stesso processo.

Secondo quanto motivato dai legali di Burlò, l'imprenditore è stato interrogato due volte e le sue società sono sotto sequestro, quindi verrebbe meno qualunque rischio di inquinamento delle prove. E lo stesso ritengono per la reiterazione del reato.