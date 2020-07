"Bellezza tra le righe": dal 25 luglio i parchi di Casa Lajolo e Castello di Miradolo si mettono in luce

Luoghi unici, giardini che sono lo scrigno segreto di antiche dimore. E, immersi nel verde, le parole di autori e protagonisti del presente. Da questo abbinamento nasce il progetto “Bellezza tra le righe” che porta, dal 26 luglio al 27 settembre, nel parco di Villa Lajolo a Piossasco e del Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, una serie di incontri.



E' ancora più importante, dopo la pandemia e il lockdown, guardare al domani con uno spirito nuovo. La volontà è quella di condurre il pubblico in luoghi di rara bellezza, patrimonio delle due dimore storiche: qui, andranno in scena conversazioni con alcuni autori in grado di veicolare messaggi catalizzanti e forti, uno sprone per affrontare il futuro con fiducia. Si tratta di voci dello sport, ma anche dell’impresa, della cultura, del verde. Il progetto è firmato da Fondazione Casa Lajolo e Fondazione Cosso con il contributo della Regione Piemonte.

Sfileranno così l’ex allenatore della nazionale di pallavolo Mauro Berruto, che proverà a spiegare come lo sport aiuti e insegni a realizzare obiettivi, inseguendo i propri desideri, Beniamino de' Liguori Carino, segretario generale della Fondazione Adriano Olivetti e direttore editoriale di Edizioni di Comunità, fondata dal nonno Adriano Olivetti nel 1946, Silvio Angori, amministratore delegato e direttore generale Pininfarina, l’architetto paesaggista Paolo Pejrone, il giornalista Salvo Anzaldi, e poi Luca Mercalli, meteorologo e divulgatore scientifico, l’imprenditore Andrea Illy, presidente dell’azienda di famiglia specializzata nella produzione di caffè, che dialogherà con il giornalista Francesco Antonioli e, infine, l’imprenditrice italiana Marina Salamon.