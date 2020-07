Da Off Topic "Cantautori in canottiera best friend"

La scena musicale indipendente italiana si racconta, tra canzoni e parole, nel cortile di Off Topic. Cinque incontri, dieci cantautori, due per ogni appuntamento, saranno i protagonisti della rassegna in programma tutti i martedì, dal 7 luglio al 4 agosto, alle ore 19.

Nato nell'estate del 2016 in riva al Po, il format “Cantautori in Canottiera” ha ospitato nelle scorse edizioni nomi del calibro di Ermal Meta, Erica Mou, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Roberto Angelini, Dimartino, Dutch Nazari, Francesco Di Bella e Colapesce. Presentata da Alberto Bianco e Marco Di Brino, l’edizione 2020 sarà speciale sotto ogni punto di vista, ma in particolare perché torneranno in città gli amici che negli anni hanno reso il format un appuntamento imperdibile dell’estate torinese.

Protagonisti della seconda puntata di martedì 14 luglio Cimini e Dutch Nazari.

Cimini, cantautore calabrese da anni trasferitosi a Bologna. A novembre 2017 pubblica, per Garrincha Dischi, il singolo “La legge di Murphy”. A Marzo 2018 esce l’album “Ancora Meglio” seguito da un tour di 75 date in tutta Italia. Con A14 e Tokyo, pubblicati successivamente, Cimini si attesta come artista di riferimento del panorama indipendente italiano. In chiusura di questo fortunato percorso, a maggio 2019 esce “Anime impazzite”, accompagnato dalla versione in vinile di Ancora Meglio, contenente tutti i brani pubblicati, e da una nuova e ultima parte di tour.

Dutch Nazari, tra beats e poesia, impegno politico e romanticismo, Dutch Nazari è uno dei pochi artisti italiani che riesce a immergere il cantautorato nel sound contemporaneo. Classe 1989, è nato e cresciuto a Padova. L’incontro con il poeta Alessandro Burbank e con il producer Sick et Simpliciter lo portano ad avvicinarsi a sonorità elettroniche e a mescolare le metriche del rap con la cifra comunicativa dei poetry slam. Nel 2019 si esibisce sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma e inizia un tour di oltre 70 date nei migliori club e festival italiani. Il “Tour Euroepo in Italia” si conclude a ottobre 2019 con una grande festa, un concerto finale ai Magazzini Generali di Milano.

IL CALENDARIO

7 luglio, 14 luglio, 21 luglio, 28 luglio, 4 agosto alle 19. Prenotazione tavoli obbligatoria Posti limitati. Tel. 011.0601768 - whatsapp 379.1039198.