Frattaglie di Commedia dell’Arte al Parco delle Vallere con Fermata Bengasi

Domenica 19 luglio alle 21.30 l’anfiteatro della Cascina Le Vallere ospiterà “Frattaglie”, un viaggio nella Commedia dell’Arte di Mauro Piombo, che sarà in scena al fianco di Cecilia Bozzolini.

Con questo primo di cinque appuntamenti, “Fermata Bengasi”, la rassegna di teatro contemporaneo organizzata da Santibriganti Teatro, riprende la sua programmazione a cinque mesi dalla sua sospensione per via dell’emergenza sanitaria. Dopo che i primi sei spettacoli erano andati regolarmente in scena al Teatro Dravelli di Moncalieri fino a febbraio, la ripresa è stata organizzata nello spazio all’aperto del Parco delle Vallere per far fronte alle esigenze di distanziamento del pubblico.

“Frattaglie” è uno spettacolo composto da frammenti, schizzi, voci, gesti rubati al repertorio dell’attore, autore e regista Mauro Piombo: avanzi assortiti per un piatto nobile nel segno della generosa tradizione della cucina popolare.

Tirate, bravure, lazzi deflagrano in un canovaccio per due interpreti offerto al pubblico con gusto moderno, in un gioco aperto che ogni volta prende nuova vita, una baracca teatrale in cui le maschere di Zanni, Arlecchina, Brighella, Pulcinella, Pantalone, il Capitan Cardone, Il Dottor Graziano, Isabella, Florindo e Rosaura (ed in ultimo la maschera della Morte, l’ombra di tutte le maschere) tessono un Varietà in cui l’improvvisazione, il gioco a braccio cuce le trame di un canovaccio ideale nel vivo contesto del pubblico.

In uno scenario che strizza l’occhio all’Avanspettacolo, genere popolare spesso scalcinato e partecipato dal pubblico con toni forti e liberatori, che fu nobilissimo negli attori e perfino nel repertorio, “Frattaglie” vuole essere un banchetto chiassoso e “saporoso”, un teatro della Festa, per sorprendere, emozionare e ridere un bel po’.

Rassegna 2019/2020 “Fermata Bengasi alle Vallere”

Cascina Le Vallere di Moncalieri - Corso Trieste 98

Domenica 19 luglio - ore 21.30

“Frattaglie”

di Mauro Piombo

con Cecilia Bozzolini e Mauro Piombo