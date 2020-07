Nichelino, commerciante dona al Comitato Boschetto anche la seconda parte del contributo governativo per il Covid

La solidarietà non va in vacanze d'estate e neppure quando l'emergenza covid sembra aver superato la sua fase più acuta. La commerciante di Nichelino che a fine maggio aveva donato al Comitato del quartiere Boschetto la prima parte del contributo pro coronavirus ricevuto dal governo (900 euro), affinché lo usasse per chi è in difficoltà, nei giorni scorsi ha voluto donare anche la seconda parte.

La commerciante, che ha scelto di restare anonima, per testimoniare che non era in cerca di pubblicità, ha mantenuto la promessa che aveva fatto in precedenza. "Un gesto bellissimo da parte di una persona a cui voglio un mondo di bene", ha detto la presidente del Comitato Boschetto Laura Santospirito. "Non vuole comparire, e noi rispettiamo la sua volontà, ma è giusto rimarcare la sua grande generosità".

Al ringraziamento si è unito il Comune di Nichelino. "Alla commerciante va il grazie di tutti: un gesto significativo che dimostra la voglia di essere solidali dei nostri concittadini", hanno dichiarato il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore ai Quartieri Giorgia Ruggiero. "Nessuno si salva da solo".