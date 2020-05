Nichelino e la solidarietà ai tempi del coronavirus: commerciante dona 900 euro al Comitato del quartiere Boschetto

La solidarietà ai tempi del coronavirus regala un'altra bella pagina a Nichelino. Nei giorni scorsi una commerciante ha donato 900 euro alla presidente del Comitato del quartiere Boschetto, affinché li usi per aiutare chi è in difficoltà.

Si tratta dei soldi che la signora ha ricevuto dal Governo come contributo per superare il periodo di crisi dovuto alla pandemia. “Un gesto bellissimo – ha detto una commossa Laura Santospirito – Ora decideremo insieme a lei come utilizzare il piccolo fondo. Non è la prima volta che ci sostiene: per Pasqua, ad esempio, ha donato dolci per le famiglie in difficoltà”.

"Non vuole comparire, e noi rispettiamo la sua volontà, ma è giusto rimarcare la sua grande generosità. Un atto simbolico e concreto che aiuta a capire come da questa pandemia si debba e si possa uscire solo insieme: che nessuno si salva se gli altri affondano".

Al ringraziamento si è unita anche l'Amministrazione. "Alla commerciante va il grazie di tutti i cittadini di Nichelino, che con gesti come questo dimostrano la voglia di essere solidali", hanno dichiarato il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore ai Quartieri Giorgia Ruggiero.