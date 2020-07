Il festival del Teatro in Natura chiude con gli spettacoli sabato 18 a Noasca e domenica 19 a Locana

Si avvia alla conclusione la 3° edizione di Gran Paradiso Dal Vivo, il festival del Teatro in Natura, ideato e promosso dal Parco Nazionale Gran Paradiso. Dopo il grande successo dei precedenti spettacoli, che hanno quasi sempre registrato il tutto esaurito, è ora il turno di Compagni di Viaggio, la compagnia di Riccardo Gili che ha curato la direzione artistica e l’organizzazione del Festival.

Sabato 18 luglio l’appuntamento è a Noasca, con ritrovo alle 17,30 presso l’Albergo La Cascata, si potrà assistere a “Voci nel bosco” il collaudato spettacolo itinerante di Compagni di Viaggio che avrà luogo nei prati e nei boschi lungo il torrente Orco, con Marzia Scala e Carlo Cusanno e la regia di Riccardo Gili. Una coppia di animali selvatici, un tasso e un cinghiale, si ritrovano ad interagire con gli esseri umani. Mondi diversi che si incontrano e si scontrano. La curiosità però prevale sulla paura e permette di instaurare un contatto divertente e coinvolgente. Gli spettatori si ritroveranno a scoprire in modo originale e giocoso il punto di vista della natura che, per una volta, osserva il mondo degli uomini. Voci nel bosco è uno spettacolo itinerante in cui pubblico e attori si spostano seguendo un percorso a tappe dove al fascino della rappresentazione si unisce una piccola escursione nella natura. Spettacolo particolarmente adatto alle famiglie con bambini. Nulla cambia sul ritrovo in caso di maltempo, ma lo spettacolo avverrà al coperto nel Palanoasca.

Infine la rassegna chiude domenica 19 luglio, tornando a Locana, dove era iniziata, con uno spettacolo dedicato al Re Vittorio Emanuele, che ha dato origine alla riserva di caccia che si trasformerà poi nel primo parco d’Italia, il Parco Nazionale Gran Paradiso. Si tratta di “1860: Il Re e la Rosina” di Compagni di Viaggio, dove potremo assistere alle vicende del Re cacciatore e della sua amante, la Bela Rosin. Il re, Vittorio Emanuele II, è giunto in montagna per la sua attesissima battuta di caccia alle pendici del Gran Paradiso. Il campo è allestito e poco manca all’ultima salita. Finalmente il re può godersi la natura lontano dalle noie di palazzo e per l’occasione l’ha accompagnato la sua favorita Rosa Vercellana: la Bella Rosina. Non salirà con lui fino in quota, ma gli terrà compagnia nei momenti di riposo. Quindi il re può dedicarsi alle sue passioni preferite: l’amore e la caccia. Ma le urgenze legate al governo di un’Italia che si sta facendo arrivano a molestarlo anche in montagna. Due personaggi giungono con notizie ed esigenze urgenti, ma ad attenderli in montagna ci saranno, oltre al re e alla Rosina, parecchie sorprese. Una commedia in costume allestita in mezzo alla natura. Spettacolo ambientato nei luoghi che più di 150 anni fa hanno visto la presenza costante del re “galantuomo”. Il testo è di Riccardo Gili, con Diletta Barra, Alice De Bacco, Simone Frea, Alessandro Gays e la regia di Marzia Scala. Costumi di Ala Samoila e Marisa Anselmo. Ritrovo alle ore 16,30 presso la borgata Verné a Locana. In caso di maltempo il ritrovo è sempre alle 16,30 ma presso Piazza Gran Paradiso a Locana (Casermette) e lo spettacolo avrà luogo nello spazio comunale coperto per spettacoli.

Gli spettacoli si svolgeranno all’aperto, è dunque necessario dotarsi di abbigliamento e calzature adatte ad escursione in montagna. In caso di maltempo gli spettacoli avranno comunque luogo, alla medesima ora, in uno spazio al coperto. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.cdviaggio.it/granparadisodalvivo-info-prenotazioni Per la partecipazione agli spettacoli il pubblico dovrà rispettare alcune semplici regole per la sicurezza e la prevenzione del contagio da covid19, reperibili su www.cdviaggio.it/granparadisodalvivo