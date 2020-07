Cerca di nascondersi dietro i sedili del bus, ma il piano non funziona: arrestato pusher

Un senegalese di 31 anni, senza fissa dimora, con precedenti penali, è finito nei guai dopo aver cercato di sfuggire ai controlli dei carabinieri. Si trovava in corso Peschiera, alla fermata del 55, quando alla vista dei militari è salito in fretta e furia sul primo mezzo in arrivo e si è nascosto dietro i sedili al fondo del bus.

Il suo comportamento non è però sfuggito ai militari, che hanno seguito il pullman fino in via XX settembre, per poi salire a bordo e bloccare l'uomo. Al pusher non è rimasta altra scelta che deglutire alcune dosi di stupefacente che nascondeva ancora in bocca.



In tasca aveva 250 euro in contanti, che gli sono stati sequestrati. Dopo l’arresto è stato accompagnato presso la struttura sanitaria del carcere di Torino.