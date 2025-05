Villar Perosa: incontro con i cittadini dopo le alluvioni per “raccontare una situazione critica”

“È un’idea nata per correttezza e per raccontare la situazione critica. Nei prossimi anni la messa in sicurezza del nostro territorio sarà l’obiettivo principale a discapito di altre iniziative”, non usa mezzi termini il sindaco di Villar Perosa Marco Ventre. Domani, giovedì 8 maggio, alle 20,30, lui e la sua amministrazione incontreranno i cittadini a ‘Una Finestra sulle Valli’, per un incontro moderato dal giornalista de ‘l’Eco del Chisone’ Luca Prot sul tema delle alluvioni.

“Racconteremo cosa abbiamo fatto e parleremo del numero importante di criticità – anticipa Ventre –. L’alluvione di settembre e quella recente ci hanno lasciato 5-6 milioni di danni, senza tenere conto di alcune microfrane e problematiche sparse nel territorio che fanno lievitare il conto di altri milioni”. Il problema non sono solo i danni, ma i fondi: “La Regione ci aveva promesso 137.000 euro per lavori di somma urgenza per l’alluvione di settembre e non sono ancora arrivati – dettaglia –. Ora ne abbiamo chiesti 3 milioni, vediamo cosa ci riconoscono e quando arriveranno”.