Circolo culturale di zona Campidoglio denunciato e sanzionato per 40 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione

Venerdì sera gli agenti del Comando Sezione IV (San Donato – Campidoglio – Parella), insieme al personale del Reparto di Polizia Commerciale della Polizia Municipale, hanno effettuato un intervento mirato al controllo di un Circolo Culturale, dove si svolge anche un'attività di somministrazione, già più volte oggetto di segnalazione dei residenti di zona Campidoglio per attività non consone alle norme vigenti e per problematiche arrecate alla fluidità della circolazione del quartiere.

Durante l’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto circa 40 kg di carne in cattivo stato di conservazione, oltre ad altri prodotti conservati in frigorifero senza la presenza dell’abbattitore. Il presidente del circolo è stato denunciato (ai sensi dell'art.5 lett.b legge 283/62) per vendita e somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Inoltre, all’interno del locale, sono state rilevate alcune altre inosservanze delle norme tra cui la prevalenza di attività di somministrazione rispetto all'attività di circolo, nonché la mancata esposizione di cartelli di divieto di fumo per la quale è stata comminata una sanzione di 500 euro. Nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori accertamenti sull’effettiva affiliazione dei clienti al circolo.

All'esterno del locale, nelle strade intorno, i ‘civich’ hanno inoltre riscontrato la situazione di sosta selvaggia più volte segnalata dai residenti del quartiere e hanno proceduto sanzionando 45 veicoli per divieto di sosta.