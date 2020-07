Da Basic Net e Kappa Futur Festival, Vitale nuovo Presidente di Turismo Torino

Maurizio Vitale è il nuovo Presidente di Turismo Torino e Provincia, succedendo a Maurizio Montagnese, che ha guidato l’ATL negli ultimi 9 anni. A nominarlo l’Assemblea Ordinaria dell’ente, insieme ai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

Oltre a Vitale, ne fanno parte: Maria Luisa Coppa (Presidente Ascom Torino), Franco Capra (Sindaco di Claviere), Giancarlo Banchieri (Presidente Confesercenti di Torino e Provincia e Confesercenti Piemonte) e Francesca Soncini (Direzione Commerciale e Marketing Extra Aviation, Comunicazione SAGAT).

“Eredito da Montagnese– ha detto Vitale - un’azienda sana con un efficace equilibrio economico, finanziario e patrimoniale. Lavorerò affinché Turismo Torino e Provincia renda orgogliosi i propri stakeholder pubblici, appassioni gli interlocutori privati e faccia innamorare del nostro territorio quanti più turisti possibili.”

“Siamo sicuri – sottolinea Chiara Appendino, Sindaca della Città di Torino – che Vitale proseguirà con impegno e determinazione nella promozione della nostra destinazione nella consapevolezza di ereditare una situazione di risultati positivi seppur, allo stato attuale, frenata dal Covid19; proprio per questo riponiamo massima fiducia nel suo operato al fine di sostenere un settore, quello turistico, che ora più che mai ha bisogno di un forte rilancio per attirare i turisti italiani nei prossimi mesi e gli stranieri dal 2021 in poi”.

Vitale, corporate manager in Basic Net dal 1998 al 2008 ad Amsterdam e Torino, ha portato al successo il Movement Festival e il Kappa FuturFestival. Nel 2014 ha costituito la sede torinese della fondazione Art of Living Italia: sempre dallo stesso anno è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Cavour. Nel 2016 riceve il Premio Bogianen «per aver innovato il panorama dell’intrattenimento cittadino in un’ottica internazionale e aver dato avvio a una nuova formula di imprenditorialità culturale.

Lascia l’incarico di Direttore di Turismo Torino Daniela Broglio, dopo un impegno di 20 anni.