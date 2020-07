Latte crudo, ecco la mappa con tutti i distributori a Torino e provincia per l'estate 2020

Il latte crudo è un prodotto esclusivo delle aziende agricole che, in provincia di Torino, si può trovare in 24 distributori automatici. ‘Fare il pieno’ è possibile con una bottiglia riutilizzabile che viene riempita di latte dopo avere inserito l’importo nella macchinetta distributrice.

Nei distributori è possibile acquistare latte crudo, ottenuto direttamente dalla mungitura e non trattato termicamente, a differenza sia del latte fresco pastorizzato sia di quello a lunga conservazione (Uht). Si tratta di una terza possibilità offerta a vantaggio di chi non si accontenta delle offerte tradizionali (Uht o pastorizzato) e vuole invece gustare latte freschissimo tutti i giorni, naturalmente in linea con le normative igienico-sanitarie.