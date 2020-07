Moncalieri, furto al Golf Club delle Vallere: bottino di 3 mila euro

Colpo nella notte tra domenica e lunedì al Golf Club delle Vallere, a Moncalieri. Ignoti sono riusciti a forzare un ingresso e puntato al fondo cassa, portando via circa 3 mila euro.

I malviventi sono riusciti ad impossessarsi del denaro, approfittando del fatto che l'area non è coperta da un sistema di allarme collegato con i carabinieri. Che sono stati avvisati dai proprietari soltanto nella giornata di ieri, quando è stata sporta denuncia.

Non è la prima volta che qualcuno deruba la struttura, immersa nel parco lungo corso Trieste. Per questo i militari stanno indagando per capire se il Golf Club sia finito nel mirino di qualche banda.