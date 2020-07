Il Borgo Medievale torna ad accogliere i visitatori da venerdì 17 luglio

Venerdì 17 luglio riapre al pubblico il Borgo Medievale, uno dei luoghi più pittoreschi e amati della città, affacciato sul Po nel Parco del Valentino.

I visitatori potranno tornare a immergersi nella sua atmosfera senza tempo animata dalle storiche botteghe artigiane e dallo zampillo delle sue fontane.

All'interno, la Rocca, con stanze sontuose ricche di mobili e suppellettili, sarà visitabile in totale sicurezza prenotando – da remoto o di persona – il proprio turno d'ingresso, evitando così i tempi di attesa in attuazione delle prescrizioni sul distanziamento fisico in vigore.

Una varia proposta didattica è disponibile per bambini e adulti, con laboratori dedicati ai temi, ai materiali e agli ambienti che caratterizzano il sito museale, prenotando on line o telefonicamente.

La sicurezza rappresenta oggi più che mai la priorità. L'accesso al Borgo avverrà da viale Virgilo 107, con un percorso monodirezionale di ingresso/uscita chiaramente segnato. Il personale garantirà il distanziamento sociale tra i visitatori del Borgo ed eviterà qualsiasi forma di assembramento.

Per l'ingresso nella Rocca e nei laboratori al chiuso è prevista la misurazione della temperatura corporea e l’obbligo dell’uso della mascherina. Sono inoltre assicurate procedure di igienizzazione ripetute nel corso della giornata e di sanificazione periodica.

INFO E ORARI

Il Borgo Medievale è aperto con il consueto libero accesso nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 20.00

Visite in Rocca: venerdì 10.15 – 19.00 (ultimo ingresso alle 18.15), sabato e domenica 10.15 – 19.30 (ultimo ingresso alle 18.45)

Prenotazioni: Theatrum Sabaudiae, tel. 011-5211788; email: prenotazioniborgo@arteintorino.com