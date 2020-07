Il para ice hockey riparte da Torino: da venerdì a domenica 1° raduno degli azzurri al PalaTazzoli

Il para ice hockey riparte da Torino. Il primo raduno della squadra azzurra guidata da Massimo Da Rin si svolgerà da venerdì a domenica luglio al PalaTazzoli, dove ricomincerà la preparazione in vista dei futuri impegni internazionali.

“Un weekend – commenta l’assessore comunale allo Sport Roberto Finardi - fortemente voluto dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e dagli organi territoriali. Al momento, l’obiettivo è quello di arrivare al massimo della forma per il Mondiale in programma a maggio del 2021 a Ostrava, appuntamento fondamentale anche per l’avvicinamento alla Paralimpiade di Pechino 2022”.

Gli allenamenti rispetteranno tutte le prescrizioni di sicurezza. La Federazione ha designato un Covid manager per monitorare costantemente lo stato di salute degli atleti e per garantire il pieno rispetto delle norme sanitarie dettate dal Governo e dalle disposizione della Regione.