Moncalieri, la messa di oggi alla Collegiata sarà officiata dall'arcivescovo Nosiglia

Proseguono a Moncalieri le celebrazioni per la festa del santo patrono, il Beato Bernardo di Baden. La Santa Messa prevista alla Collegiata oggi, mercoledì 15 luglio, verrà presieduta dall’arcivescono di Torino, Mons. Cesare Nosiglia.

Prevista la benedizione della Città, per ricordare i lontani giorni dell'epidemia che si legano tragicamente con l'emergenza coronavirus di questo 2020. Alla cerimonia sarà ovviamente presente Don Paolo Comba, parroco della Collegiata Santa Maria della Scala e moderatore dell’Unità Pastorale.

Sabato sera, nel corso della rievocazione storica del Beato Bernardo, don Paolo si è rivolto così ai moncalieresi: "Non lasciamo cadere le braccia, cedendo alla rassegnazione, ma tiriamo su le braccia per far rinascere la Città, ognuno a partire dal proprio cuore", ha detto in uno stralcio della sua omelia. "Rinasce la Città con braccia operose: adoperiamoci, ad-opera, tutti partecipiamo all’opera, di rinascita. Operose sono le braccia di chi non si ferma, ma fa la sua parte, nel posto che gli è dato. Operose le braccia di tanto volontariato che, in modo gratuito e generoso, danno concretezza alla carità e alla dignità di poveri, ultimi e bisognosi”.

La celebrazione ha visto ricordare i momenti drammatici legati alla pandemia, unendo la realtà vissuta nei mesi scorsi con la peste del 1400, quando morì il patrono della città di Moncalieri.