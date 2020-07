Torino in acqua insieme a Ventotene: domenica si rema la Regata per l'Europa

Ben 1700 metri in barca sul Po per rilanciare l'urgenza di aprire una nuova fase costituente e trasformare l'Europa in una Repubblica. È con questo spirito che la Fondazione Benvenuti in Italia e ACMOS, in collaborazione con EuropaNow, danno appuntamento a domenica 19 luglio alle 10 presso il Circolo Cerea, a Torino, per “La Regata sul Po”, in contemporanea alla seconda edizione della “Natalonga per L’Europa” di Ventotene. Un'iniziativa a sostegno della Campagna ONEurope, same rights one Republic.

A Ventotene saranno percorsi 1700 metri a nuoto dall'isola di Santo Stefano alla spiaggia di Calanave di Ventotene, l’isola dove Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi scrissero il Manifesto per un'Europa libera e unita. Alla stessa ora, a Torino, partirà la Regata sul Po con un percorso lungo esattamente 1700 metri: una staffetta ideale tra le due manifestazioni.

L’iniziativa simbolica ha l’obiettivo di riaffermare l'urgenza di impegnarsi nel rilanciare i valori fondanti dell'Unione europea e di rivendicare una nuova Europa, basata sull'uguaglianza dei diritti e dei doveri dei cittadini. Tale obiettivo è oggetto della campagna “ONEurope: same rights, one Republic”, lanciata lo scorso febbraio da una rete internazionale di associazioni e composta da due azioni: una petizione indirizzata al Parlamento Europeo per chiedere l’apertura di una nuova fase costituente e una mozione per i Comuni che vogliano dichiararsi “Città per la Repubblica d’Europa”.

Oggi più che mai, dopo una pandemia che ha provocato decine di migliaia di morti e le cui conseguenze minacciano gli equilibri economici e sociali delle nostre società, occorre ritrovare quel coraggio dei padri fondatori di immaginare cambiamenti radicali, per rilanciare l’Europa e costruire un'Unione fondata sull'uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini, che siano politici, sociali, fiscali o civili. La Natalonga per l’Europa è stata pensata già lo scorso anno per raggiungere simbolicamente a nuoto questo traguardo, ma a causa delle misure sanitarie post Covid, la 2a edizione vedrà una partecipazione limitata a 12 nuotatori, quante le stelle della bandiera europea. Per questo motivo quest’anno è stata organizzata la regata sul Po a Torino: una staffetta ideale da Ventotene a Torino, per costruire insieme l’Europa del futuro.

"La pandemia dimostra quanto è essenziale disporre di un sistema sanitario e sociale come quello europeo. - afferma Eric Jozsef, presidente di EuropaNow! - Ci dimostra anche quanto la solidarietà sia fondamentale per affrontare la crisi. Ma ci insegna anche che non siamo al riparo da sconvolgimenti storici e tragedie. Ed è per questo che dobbiamo riprendere il cammino lanciato dal Manifesto di Ventotene per costruire un Europa che protegga, che sia pienamente unita e solidale".