Riparte in presenza il Consiglio regionale del Piemonte, Gavazza: “La prevenzione per combattere l’usura”

La ripresa in presenza del Consiglio regionale segna un ritorno alla normalità della vita politica in Piemonte.

All’indomani della giornata che ha celebrato la ricorrenza dei 50 anni dalla costituzione della Regione, il rientro in aula è salutato con entusiasmo dal consigliere della Lega Gianluca Gavazza: “Penso che quando le persone possono stare vicine, ovviamente nei limiti del possibile, forse le problematiche del Piemonte possono essere affrontate in un modo migliore”.

Uno degli impegni di Gavazza, presidente dell’Osservatorio regionale dell’usura e del sovraindebitamento, è quello di dare al Piemonte una nuova legge in tema usura, appunto: “Il lockdown ha peggiorato questo problema che colpisce famiglie e imprese. La Regione si era già dotata nel 2017 di una legge, la numero 8, che dava già possibilità a famiglie e imprese usurate di avere un aiuto e un supporto. Oggi più che mai dobbiamo essere tutti uniti, maggioranza e minoranza, contro l’usura”. Ecco perché si sta lavorando per dare ai cittadini piemontesi gli strumenti per combattere questa piaga in ogni modo possibile.