Scopri le discese in rafting allo Stura River Village di Gaiola. Ecco l'offerta Family

Lo Stura River Village di Gaiola entra nel vivo dell'estate con un'offerta dedicata a tutta la famiglia. Grazie alla formula “Family” 2020" sarà possibile soggiornare in un tipico chalet di legno, discendere in rafting con un gommone riservato alla famiglia e alla sera rilassarsi con una speciale cena in un ristorante della Valle Stura.

La formula “Family” 2020 offre il pacchetto completo a 280 Euro a famiglia: prenotazioni e informazioni ai numeri 0171 – 74204 e 338 1011194. L'offerta è valida fino al 31 luglio 2020 e prevede la possibilità di soggiornare una seconda notte con supplemento (+50 € /secondo figlio +50 €).

Presso lo Stura River Village di Gaiola è inoltre possibile effettuare e riservare singole disce in rafting e molto altro. Tutte le informazioni sul sito ufficiale https://www.sturarivervillage.it/prenota/