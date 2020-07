Una storia d'amore torinese oltre il tempo: il corto "Maggio" per la rassegna del Cap100

Come un sogno malinconico, luminoso e sospeso nel tempo e nello spazio, si adagerà questa sera sulle sponde del Po Maggio - A Grandparents Tale, film del giovane regista chierese Luca Canale Brucculeri, uscito nel 2018 e forte di un grandissimo successo di pubblico e critica.

Sarà proiettato alle ore 22.30 al Cap10100 di corso Moncalieri 18 per la rassegna "Short on the water", diretta dalla Compagnia GenoveseBeltramo, in collaborazione con il Centro Nazionale del Cortometraggio, che fino al 25 luglio offre al pubblico un'interessante selezione di pillole cinematografiche di ogni genere.

Maggio, prodotto da MAY Film Studios, è il racconto per immagini, musica e sguardi di una storia d'amore speciale e imperitura, quella tra i nonni del regista (interpretati da Alessia Olivetti e Andrea Murchio), ambientata in una Torino del passato quasi incantata, come immersa in una bolla magica di pura poesia evocativa.

Il corto, che vanta la colonna sonora originale del Maestro Giorgio Mirto, lo stile grafico di Antonio Rochira e la fotografia di Mattia G. Furlan, ha fatto letteralmente il giro del mondo, partecipando e riscuotendo numerosi successi nelle più importanti kermesse internazionali; e vincendo, tra gli altri, il premio come miglior cortometraggio al Meraki Film Festival di Madrid.

L'ultimo, prestigioso riconoscimento l'ha raggiunto proprio poche settimane fa, con l'ingresso sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Questa sera il regista e il direttore della fotografia, al termine della proiezione, incontreranno il pubblico dialogando nel "salotto" di Savino Genovese.