Costanzo (M5S):"Appalti pulizie Inps Piemonte: dopo Manital insopportabili nuovi giochi al ribasso sui lavoratori"

"Abbiamo seguito a lungo le travagliate vicende dei lavoratori Manital, l'azienda di servizi alle imprese che per mesi non ha corrisposto gli stipendi ai propri dipendenti in Piemonte e in tutt'Italia - afferma la deputata piemontese Jessica Costanzo, membro della Commissione Lavoro - La vicenda ha avuto il suo triste epilogo lo scorso febbraio, quando il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato d'insolvenza dell'azienda, ponendo fine a un'agonia ormai insopportabile ma lasciando aperte tutte le questioni di insolvenza nei confronti dei lavoratori".