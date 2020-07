Ragazza torinese con disturbi alimentari non può iscriversi al liceo, Chiorino:"Sia garantito diritto allo studio a Carola"

"L’Ufficio Scolastico Regionale avvii immediatamente un dialogo con i licei affinché venga garantito a Carola, la ragazza con disturbi alimentari, rifiutata da numerosi Istituti, il suo sacrosanto diritto allo studio. Allo stesso tempo resto basita e indignata di fronte a episodi del genere, dovuti a ciò che sostegno da mesi, ovvero alla totale inadeguatezza del ministro all’Istruzione, Lucia Azzolina, che invece di appassionarsi ai segreti del metro statico e di quello dinamico, dovrebbe incominciare davvero a fare bene il suo mestiere, assumendo in tempi strettissimi docenti e personale scolastico e individuando spazi adeguati per lo svolgimento delle lezioni, per garantire davvero una riapertura delle scuole compatibile con le necessità che l’emergenza Covid ci impone".

E’ un misto di estrema rabbia e di profonda amarezza la reazione dell’assessore regionale all’Istruzione, Elena Chiorino, dopo aver appreso da alcuni media dello sfogo del papà di Carola, la ragazza che soffre di un grave disturbo dell’alimentazione e che a settembre dovrebbe iniziare a frequentare l'ultimo anno delle superiori, ma che, invece, rischierebbe incredibilmente di restare a casa. La ragione? Non ci sarebbe posto, per lei, in nessun liceo in quanto, a causa dell’emergenza Coronavirus e delle norme anti contagio, le classi devono fare i conti con numeri ridotti.