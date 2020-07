A Torino il flash-mob dei fotografi professionisti in difesa del diritto d'autore

Si svolgerà in contemporanea in 22 città italiane, martedì 21 luglio, il flash-mob dei professionisti della fotografia in difesa del diritto d'autore. Seguendo l'hashtag #IoLavoroConLaFotografia, è organizzato dal Coordinamento delle Associazioni dei Fotografi Professionisti, che raggruppa oltre diecimila lavoratori in tutta Italia (composto da Airf, airfb, Afip, Anfm, Fpa e TAUVisual).

A Torino l'appuntamento è in piazza Carlo Emanuele II per le ore 22.

"Vogliamo 𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗹𝘂𝗰𝗲 𝘁𝗿𝗲 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗶 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶 - spiegano gli organizzatori su Facebook -: l𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗮𝗴𝗶𝗻𝗶 𝘁𝗿𝗼𝘃𝗮𝘁𝗲 𝘀𝘂𝗹 𝘄𝗲𝗯 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶, hanno un autore a cui fare riferimento per l’utilizzo. 𝗟𝗮 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗶 𝗳𝗼𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗲 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗲 𝗳𝗼𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗲̀ 𝗮𝗻𝗮𝗰𝗿𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶 𝗱𝗮 𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿𝗲. 𝗟𝗮 𝗳𝗼𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗮 𝗲̀ 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 e il lavoro di chi produce immagini (fisse o in movimento) deve essere riconosciuto. 𝗟𝗮 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗼".

A tutti i manifestanti è richiesto di portare il proprio flash e rispettare il distanziamento dettato dalle norme anti-Coronavirus. Il lampeggiatore elettronico di ognuno sarà fatto scattare in sequenza per tre minuti: "un temporale silenzioso di luce che colpisca e faccia parlare di sé - e delle richieste dei fotografi", concludono.