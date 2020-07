Protezione Civile torinese impegnata in corsi dedicati alla sanificazione

Il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Torino è stato impegnato ed impiegato nel corso di tutta l’emergenza COVID 19 con i loro mezzi e nelle vari sedi periferiche delle Associazioni e dei Gruppi Comunali ed hanno svolto servizi anche in aree a rischio.

Il Coordinamento Territoriale dal 29 marzo, con il supporto dell’Associazione Fuoristradistica Piemontese delegazione di Moncalieri, ha organizzato un percorso formativo destinato alle Associazioni e Gruppi Comunali destinati alla sanificazione delle sedi e dei mezzi di Protezione Civile.

Il corso, articolato su una parte teorica ed una parte pratica, ha visto coinvolti n°40 tra Associazioni e Gruppi Comunali residenti a Torino e nella provincia con la formazione di n°120 volontari.

I formatori nelle differenti sessioni dei corsi provenivano dall’Associazione Fuoristradistica Piemontese delegazione di Moncalieri, dall’Associazione ISER e dall’Associazione I Falchi di Daffi PPC; mentre i materiali per la sanificazione per le dimostrazioni pratiche sono stati forniti dal Gruppo Comunale di None, Associazione Chieri 94 e dalla Protezione Civile di Canelli (AT).

Il Coordinamento Territoriale di Torino desidera ringraziare tutti i formatori ed i volontari per l’impegno che hanno profuso per mantenere sanificati i mezzi e le sedi operative.