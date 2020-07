Furti in spiaggia a Borghetto Santo Spirito, derubata anche una donna di Torino

Tante le segnalazioni che nella giornata di ieri sono arrivate ai carabinieri di Borghetto Santo Spirito (nel Savonese), a seguito di numerosi furti ai danni dei bagnanti. I militari sono intervenuti per controllare la zona e hanno individuato una donna che con fare sospetto si aggirava in lungomare Matteotti. La sospettata, 23enne, pregiudicata per reati contro il patrimonio, nata a Mondovì, ma di origini marocchine, aveva con sé documenti di una donna di Saluzzo e documenti di un’altra donna della provincia di Torino.