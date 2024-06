Con il progetto Gold a Nichelino housing sociale e 8 appartamenti per anziani e disabili [FOTO]

In via Rita Levi Montalcini a Nichelino è nato il Condominio Sociale Debouchè: un progetto di Cooperativa Sociale Di Vittorio in collaborazione con Crescere Insieme che ha portato alla realizzazione di 88 appartamenti in locazione a prezzo calmierato.

Otto appartamenti riservati ad anziani e disabili

Otto di questi appartamenti, poi, sono stati costruiti con l'obiettivo di consentire il benessere di anziani e persone con disabilità. Infatti si tratta di moduli abitativi senza barriere architettoniche, trilocali pensati per coppie o persone sole, con un assistente familiare di condominio condiviso e supporto per richieste previdenziali, sanitarie e infermieristiche. Inoltre, per combattere il rischio solitudine che spessa attanaglia le persone meno giovani, sono previste attività di socializzazione e promozione della salute grazie ad una sala polivalente e a sazi riservati.

In questo modo, con il progetto Gold viene realizzata una soluzione abitativa sicura e stimolante, che permette alle persone di mantenere la propria autonomia e indipendenza, ma nel contempo di poter contare su supporto, assistenza e socialità. Il tutto con un canone di affitto agevolato, mentre al piano terra del condominio è attivo il Portierato Sociale CasaInsieme, sempre a disposizione di tutti gli occupanti degli alloggi, per iniziative di mutuo soccorso e rapporti di buon vicinato.

Uno spazio polivalente, dove realizzare attività comuni, con la disponibilità di una cucina, una lavanderia e uno spazio dedicato al coworking e allo studio. Il risultato di un progetto pensato alcuni anni fa grazie all'impegno di Pasquale Cipani, ex presidente di Legacoop Abitanti, oggi scomparso, cui i presenti hanno dedicato un lungo applauso durante la presentazione.

Un modello importato dal Nord Europa

La pandemia e alcuni ritardi dovuti agli immancabili problemi burocratici hanno portato ad una inaugurazione ritardata rispetto a quando era nato il progetto. "Ma oggi è importante essere qui, con questo modello importato dal Nord Europa, che ha visto la realizzazione di 88 appartamenti, otto dei quali destinati a persone anziane che necessitano di aiuto, che favorisce la coesione sociale", ha dichiarato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo.

"Come Città l'impegno che ci prendiamo è quello di riprodurre altrove questo tipo di progetto, trovando accordi con altre cooperative e imprese sociali", ha detto il primo cittadino. Dimitri Buzio, presidente di Legacoop Piemonte, ha sottolineato l'importanza e il ruolo della cooperazione nel "creare reti e sostenere i progetti sulla casa, per gli anziani ma anche a favore delle coppie giovani, costruendo progetti per valorizzare il sociale e le capacità, favorendo l'inclusione sociale. Per il futuro bisogna riuscire a fare prima e a ridurre i tempi della burocrazia per portare a termine progetti come questo, che sostengono la cooperazione come strumento sociale". Anfossi: "In futuro 8000 di questi appartamenti"

Fabrizio Ravicino, direttore fondi immobiliari di Ream, ha ricordato come tutto era nato nel 2017 e che il progetto di Nichelino arriva dopo Mappano e Settimo. "Speriamo di replicarlo su vasta scala", ha detto con un auspicio, mentre veniva ricordato come gli over 65 siano oltre il 32 per cento a Nichelino, mentre gli under sono appena il 14%. "Numeri che fanno pensare che questo modello servirà ancora di più in futuro".