A Grugliasco la cerimonia di premiazione per gli Smart Games Special Olympics Italia

Special Olympics ha sentito, da subito, l’esigenza di attivarsi per colmare il vuoto provocato dal lockdown sulle persone con disabilità.

Da inizio marzo ha preso per mano famiglie e atleti per fargli fare un lungo cammino che non è ancora finito: dalle prove del cuoco, agli esercizi quotidiani (che arrivavano puntualmente ogni giorno dai tecnici nazionali di disciplina) agli Smart Games in cui sono stati coinvolti oltre 5000 atleti.

Non è ancora finita: tutti insieme viaggiano verso la luna per “To the moon and back”. Bellissima iniziativa che sta portando gli atleti a percorrere km ogni giorno per colmare la distanza entro il 21 Luglio!

Gli 86 atleti e partner di ASD Pandha Torino sono stati premiati per la partecipazione agli Smart Games nella sede dell’associazione a Grugliasco dal Sindaco Roberto Montà e altre autorità locali.

Una giornata iniziata all’insegna di un meteo non favorevole per una premiazione all’aperto, con tuoni minacciosi e gli atleti pronti a resistere anche al brutto tempo. Tutti seduti “distanziati” rivolti verso il palco, positivi e felici di essere lì: senza paura…..

Ogni atleta ha ricevuto la sua medaglia ed il suo attestato dalle autorità presenti, accompagnati dagli applausi di tutti i presenti, supportati dai volontari e dal direttivo di ASD Pandha Torino.

Per chiudere un bel pomeriggio di sport, a metà cerimonia al posto della pioggia si è alzato nel cielo un bellissimo arcobaleno come ulteriore premio alle persone intervenute e come segno di speranza, che agli atleti non è mai venuta meno!

Il segreto è questo: bisogna diventare le due "E", quella con l'accento per ESSERE e quella senza per UNIRE.