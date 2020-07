La Divina Commedia pop-rock raccontata e suonata alla Casa del Quartiere

La Casa del Quartiere di San Salvario (via Morgari 14) accoglie stasera e domani Hell O' Dante, spettacolo di narrazione inserito nella stagione del Teatro Baretti 2019/20, che affronta l'Inferno di Dante in 34 serate, ognuna dedicata a un canto.

Attraverso una rigorosa ricerca e il commento di brani pop-rock suonati dal vivo, Saulo Lucci sviscera le terzine e i personaggi narrati, la situazione storica e le pene dipinte dal sommo poeta, per riconsegnare agli spettatori la bellezza e la potenza visiva della Divina.Commedia



Stasera sarà protagonista il Canto XIII dedicato ai suicidi. Tredicesimo guardasigilli dell'imperatore Federico II, Pier delle Vigne è il protagonista del girone dei violenti contro se stessi e le proprie cose. Uno dei punti più alti dell'intera opera, in cui i piaceri del potere appaiono in tutta la loro inconsistenza, tanto da spingere i dannati alla distruzione dei propri beni e/o della propria stessa vita.

Domani si attraverserà invece il Canto XVIII, quello dei ruffiani e seduttori, divisi nelle prime due delle dieci Malebolge, colpevoli di avere approfittato del potere perseguito nell'esercizio dei piaceri.