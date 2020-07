Nichelino, presentato il progetto di riqualificazione di piazza Aldo Moro

Il progetto è stato presentato nella sede del Comitato Castello in via Turati dal sindaco Giampiero Tolardo e dell'assessore ai Quartieri Giorgia Ruggiero, alla presenza degli assessori ai Lavori Pubblici Filippo D'Aveni, all'Ambiente Valentina Cera e alla Cultura Michele Pansini, oltre al presidente del Consiglio comunale Franco Ripani.

A caratterizzare la futura piazza sarà un percorso sinuoso lento, che collegherà la piazza al Centro incontri del quartiere Castello e alla Biblioteca Arpino. Il percorso partirà da un’area alberata, un boschetto con alberi a fioritura diversificata. La nuova pavimentazione sarà, anche in questo caso, in lastre di pietra di Luserna con inserimento di grandi “intarsi” ad emiciclo per segnare l’intersezione del percorso sinuoso con l’ingresso alla galleria commerciale.

E' prevista inoltre la realizzazione di aree letture, eventi e relax, in corrispondenza del percorso pedonale. Si realizzerà una gradinata nel verde, rivestita in legno ed integrata con elementi di illuminazione a led, che sarà fruibile come luogo per letture all’aperto, piccoli spettacoli e progetti/programmazioni culturali collegati alla biblioteca (ad esempio il progetto "Città incantate”).

Un'altra caratteristica della futura piazza sarà un’area giochi, individuata da un grande cerchio in pavimentazione antitrauma colore azzurro e circondata da una corona in levocell con panchine. Al suo centro emergerà un castello complesso ed articolato che rievocherà la toponomastica locale ed il nome del quartiere.

Poco distante una grande fontana, a raso con spruzzi d’acqua, creerà un’attrazione ed un momento di refrigerio durante l’estate: il percorso sinuoso la attraverserà con effetto di sorpresa. "E' un progetto importante che migliorerà la piazza - ha dichiarato il sindaco Tolado - I lavori sarebbero dovuto partire ad aprile ma il lockdown li ha ritardati: si prevede che dureranno circa 8 mesi".

L'asessore Ruggiero ha spiegato che una parte dei lavori sarà realizzata con il supporto dei vincitori del bando per la riqualificazione dell'Area mercato della piazza.