I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 18 luglio, per soccorrere due escursionisti che erano bloccati sul monte Chaberton.

Nel territorio di Cesana, al confine con la Francia, le squadre hanno operato in modo coordinato con l'elicottero del reparto volo Piemonte per il salvataggio delle persone trasportate a valle in buone condizioni.

Sul posto la squadra "91" di Susa e quella dei volontari di Oulx.