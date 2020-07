“Il viaggio è la mia casa” accompagna l’estate dei camper su base Ducato

L’estate del 2020 sarà all’insegna di una libertà da riassaporare lentamente e con prudenza, finalmente all’aria aperta ma consapevoli della comodità e della tranquillità che sanno regalare le mura domestiche. Come coniugare questi aspetti con il desiderio di viaggiare e di vivere nuove avventure, magari di fronte a panorami mozzafiato? La risposta è una vacanza a bordo del Ducato di Fiat Professional, dove qualsiasi esperienza è sicura e confortevole. Un camper su base Ducato è la miglior garanzia per una vacanza cool, sicura e alla portata di tutti, e rappresenta il miglior modo di ripartire dopo tanti mesi chiusi in casa. Un camper è un ambiente protetto, autosufficiente, facile da pulire e igienizzare, che consente di viaggiare in sicurezza e in compagnia.

La nuova campagna “Il viaggio è la mia casa”

Questi semplici concetti sono i principî ispiratori della nuova campagna di Fiat Professional - declinata sui canali social Instagram, Facebook e YouTube e su print - “Il viaggio è la mia casa”, un inno al desiderio di viaggiare che accomuna chiunque abbia l’istinto di scoprire strade inesplorate e panorami mozzafiato. Ogni viaggio on the road prevede una colonna sonora: quella a bordo del Ducato si intitola “Il viaggio è la mia casa”: un brano che trasmette la bellezza e le emozioni della ripartenza con tutta l’energia del rap e la voce dirompente di Nicko, giovane rapper con all’attivo già migliaia di visualizzazioni su Youtube.

Le immagini del video scorrono veloci insieme alle parole del testo per ricordare che è il momento di ripartire per godere di paesaggi sorprendenti senza rinunciare all’atmosfera domestica che un motorhome su base Ducato può garantire. Una promessa che è sintetizzata dai due hashtag che accompagneranno il video, on air a partire dal mese di luglio, e la campagna social sui profili ufficiali del brand: #STAYSAFE e #TRAVELSAFE. Partendo dai testi de “Il viaggio è la mia casa”, inoltre, è stata creata anche una campagna stampa pianificata sui principali quotidiani italiani, in cui le parole della canzone disegnano i profili inconfondibili di un Camper su base Ducato.

La parola ai più esperti

Fiat Professional è l’unico brand ad avere al suo interno un team dedicato che può vantare una profonda conoscenza del mondo dei veicoli ricreazionali, “certificata” dal logo “Fiat Professional For Recreational Vehicles”, oltre che una specializzazione elevata, in termini di prodotti e servizi per i proprietari di camper, capaci di garantire ai clienti il massimo livello di flessibilità e libertà possibile.

Del resto, Ducato MY2020 evolve tecnicamente e prosegue la tradizione di successo nel modello prodotto ininterrottamente dal 1981 nello stabilimento Sevel in Val di Sangro, e una leadership nel settore che dura da oltre dieci anni, nel corso dei quali più di 500.000 famiglie in Europa hanno scelto un camper su base Ducato.

Agilità in viaggio e comodità a bordo

Tra le maggiori novità, che rendono particolarmente entusiasti i clienti del settore dei tempo libero, vi è di certo la nuova trasmissione automatica “9Speed” che assicura un’esperienza di guida rilassata e piacevole, migliorando le prestazioni e ottimizzando i consumi in ogni situazione, La gamma di motori propone un propulsore Euro 6d-TEMP a gasolio da 2,3 litri, sempre di derivazione industriale, solido e longevo ma capace di garantire prestazioni e comfort automobilistici, con quattro declinazioni di potenza: 120, 140, 160 e 180 CV. Tutti dotati della tecnologia Multijet 2, ciascun propulsore presenta specifiche caratteristiche costruttive, come il design del turbocompressore, dei pistoni e della fluidodinamica. Infine, sono disponibili i più avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS) per viaggi sicuri e sereni, oltre a sospensioni specifiche per i camper e una lunga serie di contenuti che garantiscono il massimo del comfort.

Leader in freedom

Lo stile di Ducato MY2020 nasce da un “car design” all’avanguardia che, unito al concept di un vero veicolo commerciale leggero, trasmette un forte senso di dinamismo, sicurezza, qualità e robustezza. Dunque, il veicolo di Fiat Professional sposa il concetto di “design abbinato alla funzionalità”.

All’interno, poi, i camper su base Ducato sono piccoli capolavori di ingegneria e creatività. Sul camper Ducato si può avere una poltrona rotante speciale per conducente e passeggero anteriore. Una soluzione comoda mentre si viaggia, che rende poi Ducato un salotto a motore spento semplicemente orientandosi verso la zona living. E questa è solo una delle soluzioni straordinarie sviluppate da Fiat Professional e dagli allestitori che rendono Ducato base camper davvero “Leader in Freedom”. La sua leadership è testimoniata da uno straordinario palmares di premi internazionali, tra cui spicca il prestigioso titolo tedesco di “Miglior base per i camper”, conquistato quest’anno per la tredicesima volta consecutiva. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato dai lettori di Promobil, la rivista tedesca specializzata che da oltre 25 anni rappresenta un importante riferimento delle tendenze nel settore dei veicoli ricreazionali, e conferma la fiducia accordata dai clienti al modello Ducato quale base ideale per il tempo libero.

Avventure senza imprevisti: i servizi Fiat Professional

“Leader in freedom” è un concetto con un significato preciso. “Freedom” è una “promessa al cliente” che Fiat Professional mantiene garantendogli vicinanza e soluzioni a qualunque problema possa sorgere durante la sua vacanza.

Oltre a fornire la miglior base per i migliori motorhome, Fiat Professional e la sua rete si impegnano ad assicurare a tutti i camperisti viaggi in assoluta tranquillità. Grazie ad anni di esperienza, Fiat Professional offre infatti una gamma unica di servizi dedicati a tutti coloro che viaggiano su camper con base Fiat Professional, grazie ai quali è semplice organizzare ogni viaggio, condividere esperienze e ricevere assistenza. Fiat Professional da anni mette a a disposizione un apposito servizio clienti dedicato e multilingue. Sono disponibili anche un sito web, una pagina Facebook Fiat Ducato camper e una pagina Instagram ricca di contenuti. Per la manutenzione, le riparazioni oppure il check-up del camper con base Fiat Professional, ci si può affidare a una rete di 6.500 punti Fiat Professional, disponibili in tutta Europa. Tra loro, più di 1.800 sono punti di Assistenza Fiat Camper, con ulteriori strutture specializzate per la riparazione dei camper.

Il servizio Roadside Assistance, multilingue, è gratuito per i primi due anni dalla data dell’ immatricolazione del veicolo, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per fornire quando necessario un’assistenza rapida, anche in caso di incidente, foratura, mancanza di carburante e guasto tecnico.

Infine, Fiat Professional ha sviluppato in collaborazione con Mopar, Maximum Care Camper una di garanzia estendibile oltre il periodo contrattuale per una serenità davvero completa.