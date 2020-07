A Bardonecchia c'è "Scena 1312": stagione estiva culturale di musica e teatro

Prende il via sabato 25 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste di piazza Valle Stretta a Bardonecchia “Scena 1312”, stagione culturale estiva di musica e teatro promossa dal Comune di Bardonecchia e curata, per la parte musicale da Estemporanea, compagnia diretta da Lucia Marino, e, per la parte teatrale, dall’Accademia dei Folli, compagnia diretta da Carlo Roncaglia.

Tutti i diciotto eventi stagionali estivi sono ad ingresso libero con la prenotazione dei posti obbligatoria all’Ufficio del Turismo di Piazza Alcide De Gasperi, 1/a. In ottemperanza alle vigenti norme governative e regionali, volte a contenere la pandemia, Coronavirus COVIS 19 per accedere al Palazzo delle Feste e agli spettacoli all’aperto è tassativamente obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuali.

In caso di maltempo gli spettacoli previsti all’aperto si trasferiranno alle sale del Palazzo delle Feste di piazza Valle Stretta 1, con medesima assegnazione di posto.





Programma





Luglio

25 luglio | ore 21 | Palazzo delle Feste | SOUL NASSAU – THE BIG SOUL BAND (musica).

31 luglio | ore 21 | Palazzo delle Feste | LA REGINA DI CUORI E LA REGINA SENZA REGNO (musica-teatro).

Agosto

01 agosto | ore 21 | Piazza Valle Stretta |TARANTONECCHIA – LA TARANTA A BARDONECCHIA (musica).

02 agosto| ore 21 | Palazzo delle Feste | LA SPOSA NEL PALLONE – IL NAUFRAGIO DELL’AEROSTATO SULLA BESSANESE (musica-teatro).

05 agosto | ore 21 | Palazzo delle Feste | LA MUSICA “DENTRO” (musica-letteratura).

06 agosto | ore 21 | Piazza Valle Stretta | ACCORDI DISACCORDI – A MIDNIGHT IN BARDO (musica).

07 agosto | ore 21 | Piazza Valle Stretta | MEDITERRANEA TRIO – LA SPAGNA E F. G. LORCA (musica-danza).

08 agosto | ore 21 | Piazza Valle Stretta | CAFÈ EXPRESS – UNA STORIA DI EMIGRAZIONE ITALIANA (musica-teatro).

09 agosto | ore 19.30 | Via Medail e Borgo Vecchio | CENA IN BIANCO & ROSSO (cena e musica).

11 agosto | ore 21 | Rochemolles | LUPUS IN TABULA (spettacolo itinerante).

12 agosto | ore 21 | Palazzo delle Feste | IL BAR SOTTO LA MONTAGNA – STEFANO BENNI (risate a palazzo).

14 agosto | ore 18 | Palazzo delle Feste | VOGLIO RINASCERE IN CIMA AL BAN (musica-letteratura).

14 agosto | ore 21 | Palazzo delle Feste | GROWIN'UP – BRUCE SPRINGSTEEN (portraits).

15 agosto | ore 16.30 - 19.00 | Via Medail | FERRAGOSTO IN MUSICA (musica).

16 agosto | ore 21 | Palazzo delle Feste | HOW DOES IT FEEL? SOMETHING ABOUT BOB DYLAN (portraits).

18 agosto | ore 21 | Palazzo delle Feste | WILD YEARS – TOM WAITS (portraits).

20 agosto | ore 18.30 | Piazza Valle Stretta | BIRKIN TREE – MUSICA IRLANDESE (musica).

22 agosto | ore 21 | Palazzo delle Feste | FANTASTICHE – DONNE ORDINARIE E STRAORDINARIE (musica-teatro).