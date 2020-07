CampobaseOz, i bambini tornano finalmente a Casa Oz dopo il lockdown

Dopo mesi di sospensione delle attività diurne a causa dell’emergenza Covid-19, CasaOz ha dato inizio alle attività estive dedicate ai bambini e ragazzi che vivono la situazione della malattia e della disabilità. Il programma di attività è stato intitolato CampobaseOz per trasmettere l’idea di un luogo sicuro in cui sostare dopo un viaggio faticoso, come quello del lockdown, e da cui ripartire per continuare insieme un percorso fatto di relazioni, socialità, formazione e gioco.

Il CampobaseOz è partito lunedì 6 luglio e continuerà per cinque settimane fino all’8 agosto. Sarà rivolto a circa 150 bambini e ragazzi che si alterneranno settimanalmente in piccoli gruppi in modo da consentire modalità di svolgimento delle attività con il necessario distanziamento e le dovute precauzioni di sicurezza.

Le attività saranno svolte esclusivamente all’esterno della casa, usufruendo degli spazi circostanti del Giardino Rodari richiesti e concessi dal Comune di Torino. I bambini e ragazzi potranno accedere agli spazi interni solo per recarsi ai servizi igienici e seguendo percorsi segnalati obbligati. Inoltre, in caso di bisogno, sono stati previsti anche spazi adeguati all’isolamento. Al mattino vengono accolti 15 bambini di scuole elementari e medie (divisi in tre gruppi) che partecipano ad attività formative e giochi per imparare un nuovo modo di socializzare. Al pomeriggio, invece, vengono accolti 5 ragazzi delle scuole superiori e altri 20 ragazzi sono collegati online da casa propria: insieme lavorano come una vera e propria redazione per documentare e raccontare settimanalmente ciò che accade al CampobaseOz, anche grazie ai consigli di ospiti d’eccezione del mondo dello spettacolo, del giornalismo e dello sport invitati a CasaOz ogni lunedì pomeriggio. I primi due ospiti sono stati Marco Ponti e Luciana Littizzetto. Ogni sabato, invece, ci sono attività a CasaOz e gite rivolte ai giovani di CasaOz poco più che maggiorenni.

Tra le attività proposte ai ragazzi delle scuole superiori rientra il laboratorio di Youtubing, realizzato grazie alla collaborazione con Dynamo Camp, che offre la partecipazione del proprio Staff in modo gratuito, come in tutti i programmi Dynamo, in cui i ragazzi impareranno a essere dei veri youtuber e a creare dei contenuti video adatti alla piattaforma social. Il laboratorio sarà svolto a distanza, in modalità online, direttamente dallo staff di Dynamo Camp, secondo il metodo di Terapia Ricreativa, volto allo svago e al divertimento ma soprattutto a far riacquisire fiducia in se stessi e nelle proprie capacità.

“Le famiglie di CasaOz vivono un’emergenza tutti i giorni e il lockdown è stato un ulteriore ostacolo nelle loro vite. Ci sembrava quindi importante riportare i bambini e i ragazzi a CasaOz, anche se con modalità diverse” - dichiara Enrica Baricco, presidente di CasaOz – “Ecco perché l’idea del CampobaseOz: una scommessa e un’opportunità per provare a ricostruire una nuova “quotidianità che cura” dopo mesi di isolamento, sperimentando insieme un modo diverso di relazionarci in un luogo come CasaOz, che è stato pensato per essere vissuto”