51enne di Oulx stroncato da infarto in un albergo di Sestri Levante: nessuno se ne era accorto per giorni

Una tragedia rimasta avvolta nel silenzio per quattro giorni. Un turista 51enne di Oulx è morto in una camera d'albergo a Sestri Levante, dove si trovava in ferie, ma nessuno si era accorto di nulla dentro l'hotel.

Giuseppe Bellotti è morto proabilmente a causa di un infarto, ma il personale ha capito che era successo qualcosa solo dopo che la sorella, dalla Valle di Susa, aveva provato a telefonare per avere sue notizie. A quel punto alcuni camierieri sono entrati nella stanza, con l'intervento di vigili del fuoco, facendo la tragica scoperta.

Ora i carabineri stanno indagando per far luce su quanto accaduto.