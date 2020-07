Si finge agente dei servizi segreti: in casa un arsenale di armi ed esplosivi

Un uomo italiano di 45 anni di Traves è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Venaria per detenzione di armi ed esplosivi. Il soggetto si era finto agente dei servizi segreti e aveva convinto amici e parenti di essere un militare delle forze speciali americane.

L’altra sera, durante un controllo in una birreria di Germagnano, il 45enne è stato trovato in possesso di una pistola Smith & Wesson calibro 38, con sei proiettili e due caricatori pieni. Durante la perquisizione, l’uomo ha finto di accusare un malore e per questo motivo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.

A casa del finto agente dei servizi segreti, i carabinieri hanno sequestrato anche una pistola Beretta con caricatore e proiettili, una balestra, sedici katane, un giubbotto anti proiettile , una giacca mimetica dell’esercito americano e una mimetica militare.