Comunali Torino 2021, Carretta agli alleati del csx: "Cerchiamo sempre quello che unisce"

“”Cerchiamo sempre quello che unisce” dovrà essere il mantra dei mesi che ci separano alla competizione elettorale della primavera 2021”. E’ questo l’appello del segretario metropolitano del Pd Mimmo Carretta, in vista delle elezioni comunali di Torino del prossimo anno.

Giovedì scorso i dem, guidati da Carretta e dal segretario regionale Paolo Furia, hanno incontrato i rappresentanti di tutti i partiti e liste civiche della futura coalizione di centrosinistra. “Sono tante le cose – dice in riferimento all’incontro il segretario metropolitano – che hanno unito e quelle saranno il punto di partenza di un percorso, l’inizio di un cammino da fare insieme quando sarà facile, così come quando non lo sarà”.

“È solo pensando – continua - alle cose che uniscono che si trovano soluzioni, liberandosi dalla fanciullezza, dimostrando di essere adulti, scrivendo una pagina nuova della storia della nostra città".

Per Carretta la priorità, prima ancora di chi verrà eletto sindaco, è "riaccendere la passione per la partecipazione, riavvicinando le persone alla bellezza e all’altezza dell’impegno politico e alla consapevolezza delle scelte”. “Ascoltare e partecipare pensando a ciò che unisce: questo è il vero punto di partenza, questa è la vera sfida, questo è il vero patto fondante dell’essere una squadra” conclude Carretta.