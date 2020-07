Dimissioni di Morano, Parlacino entra in Sala Rossa:"Priorità a periferie e sicurezza"

Francesca Parlacino entra ufficialmente nel Consiglio Comunale di Torino al posto di Alberto Morano. Il notaio si è dimesso la scorsa settimana dall’incarico in Sala Rossa dopo la condanna della Corte d’Appello a due anni e quattro mesi, nell’ambito della vicenda nota come “guerra delle discoteche”.

“Non voglio assolutamente entrare – ha detto Parlacino, assumendo l’incarico – nel merito della questione, ma auguro ogni bene a Morano”. “Farò il possibile per lavorare bene: ci tengo ad occuparmi di periferie e sicurezza, in linea con il partito che rappresento. Ci sono temi a cui sono particolarmente legata, come quello della disabilità e delle fasce deboli” ha concluso.

Morano, nelle Comunali del 2016, era stato eletto candidato sindaco per Torino della Lega: fino alla scorsa settimana sedeva in Sala Rossa come rappresentante di una lista civica. A lui è subentrata Parlacino, prima non eletta della lista Lega Nord Piemont Salvini con 704 voti, attuale collaboratrice del Carroccio in Regione e moglie del Presidente dell’EDISU Alessandro Sciretti.