Quindici anni senza Fabrizio Catalano. Resi noti i vincitori del concorso a lui dedicato

"Quante volte ho raccontato le prime fasi della scomparsa , quante parole, sempre le stesse e sempre diverse per trasferire l'energia e la determinazione per tenere vivo l'interesse.

Quante iniziative per non far scomparire Fabrizio e sensibilizzare sul fenomeno della scomparsa", aggiunge il padre, che prosegue. "Da allora non ho mai perso la speranza e per ricordare Fabrizio ho pubblicato il mio secondo libro “Il falco e l’altalena- La storia di una madre per un figlio scomparso”, la mia dichiarazione d'amore, costituito un'associazione Cercando Fabrizio e... e ideato il concorso letterario che anno dopo anno ha ottenuto sempre più visibilità anche grazie alla partecipazione di migliaia di persone da tutt’Italia .“Caro Fabrizio ti racconto di un amore“ è il titolo della sesta edizione.

Oggi, martedì 21 luglio 2020, sarà resa nota la classifica dei racconti vincitori sul sito www.fabriziocatalano.it e il 28 novembre è programmata la premiazione a Collegno, covid permettendo.