9 persone indagate e 3.344 identificate: i numeri del bilancio settimanale dell'attività di controllo della Polizia nelle stazioni del Piemonte

9 persone indagate, 3.344 identificate, di cui 1.053 stranieri, 206 minori e 681 con precedenti di Polizia. 82 veicoli controllati. 289 le pattuglie impegnate per la vigilanza delle stazioni e 9 in abiti civili per attività antiborseggio, 26 i servizi lungo linea e 14 di Ordine Pubblico: questi i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

In particolare, a Torino, è stato rintracciato un ventiquattrenne marocchino residente in provincia di Varese. Gli operatori Polfer hanno notato il ragazzo seduto su una panchina lungo i binari della stazione di Porta Nuova, in stato di smarrimento evidente. Avvicinatisi, da subito il giovane si è mostrato nervoso e in evidente stato confusionale.

Dopo averlo accompagnato negli uffici di polizia e proceduto all’identificazione, è risultato in banca dati una nota di scomparsa formalizzata da un familiare la scorsa settimana. Il ragazzo affetto da lievi disturbi psichici è stato riaffidato alle cure del fratello che ha subito raggiunto la stazione dopo giorni di preoccupazione per il ragazzo.

Nella stazione di Porta Susa a bordo di un treno Freccia Rossa sulla tratta Roma – Torino, è stato rintracciato un minorenne di 17 anni marocchino, sprovvisto di documenti identificativi. Nella circostanza il Capotreno richiedeva intervento di polizia per un viaggiatore sprovvisto di titolo di viaggio, che non comprendeva la nostra lingua.

Gli Agenti Polfer intercettato il giovane, lo hanno accompagnato presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica per i rilievi fotodattiloscopici e successivamente affidato ad una comunità per minori di Torino.