Entra nel mondo FinTech con l'offerta di investimento su Robotica e AI di TRADE.com

La rivoluzione tecnologica applicata al mondo finanziario sta semplificando la vita di milioni di persone e imprese. Attualmente, i grandi operatori tecnologici come Google e Amazon hanno abituato i consumatori a un’esperienza digitale integrata, semplice e immediata che il pubblico oggi si attende anche nei servizi finanziari.

Anche in Italia è in corso una rapida trasformazione del settore finanziario e sono disponibili ormai da diversi anni soluzioni finanziarie innovative: semplici, trasparenti, flessibili ed efficaci.

FinTech, nessuno escluso

Il Fintech avrà un impatto su tutti, individui e aziende. Nel 2018, l’Osservatorio Fintech & Insurtech pubblicava un report dal titolo “Fintech & Insurtech: l’Italia spiega le vele”. A qualche anno di distanza, PwC ha pubblicato un altro documento titolato “FinTech Calls for Fuel” dove riporta lo scenario Fintech italiano. PwC elenca 278 aziende Fintech in Italia (+49 rispetto allo scorso report. ), mentre il più’ recente blog di Osservatori.net ne conta ben 326.

I ricavi totali sfiorano i 400 milioni di euro e sono in aumento del 40% rispetto all’anno precedente.





Alcune delle startup operanti nel Fintech italiano sono piuttosto note, come MoneyFarm e Satispay. Altre, sono meno conosciute ma non meno importanti, come Credimi, Borsa del Credito e Soisy.

Con queste premesse, nessuno sarà escluso dall’impatto delle aziende Fintech nei prossimi anni.





Come entrare nel mondo FinTech?

Chiunque puo’ cominciare a sperimentare nel mondo FinTech nei seguenti modi:

Fondare un’azienda FinTech. Questo non e’ alla portata di tutti e prevede un rischio d’impresa molto elevato. Lavorare per un’azienda FinTech. Decisamente più’ semplice che fondare la propria azienda, soprattutto se non si hanno forti competenza in ambito FinTech ma si hanno altre competenze che potrebbe risultare utili (Sviluppatori, Marketing, ecc.) Investire in ambito FinTech. La possibilità di investire in aziende che operano nel settore FinTech risulta la più’ immediata, nonché un buon passo per avvicinarsi a questo mondo senza cambiare carriera.





I primi due casi comportano dei cambiamenti piuttosto radicali e il terzo caso risulta decisamente il meno problematico. Di conseguenza, parleremo di come investire in ambito FinTech possa essere il primo passo per avvicinarsi al mondo FinTech.





Investire in ambito FinTech

Si possono elencare due macro categorie di investimenti in ambito FinTech:

Pre-quotazione. Generalmente, l'investimento pre-quotazione e’ riservato a investitori professionali come angel investors, o intermediari bancari. Nonostante questo, il mondo FinTech risulta disruptive anche in questo ambito e ad oggi e’ possibile investire in startup o aziende non quotate senza essere investitori professionali. Nonostante questo, il rischio è molto elevato e, nel caso in cui l’azienda non si quoti in borsa, può risultare difficile vendere le quote societarie.

Post-quotazione. un investimento in un titolo di un’azienda FinTech quotata oppure un investimento diversificato come i portafogli tematici di Trade.com . Poiché la diversificazione e’ un pilastro fondamentale in ambito finanziario, andremo a focalizzarci sul secondo caso.





In particolare, i portafogli tematici di Trade.com permettono una certa diversificazione all'interno di un settore specifico e per questo motivo verranno usati come esempio.





Trade.com e i portafogli tematici in Robotica e AI

Trade.com e’ un broker finanziario che offre la possibilità di effettuare investimenti tematici. Come proposto in una spiegazione del broker, i portafogli tematici sono “un paniere di azioni o beni simili, messi insieme come prodotto negoziabile.”





Esempio: Invece di operare su azioni di Facebook, un portafoglio tematico permette di operare su un paniere di azioni costituite da aziende Social Media, come Facebook, TikTok, Pinterest e Snapchat. In questo modo, aumenta la diversificazione e si riduce l’esposizione ad un singolo titolo azionario. Nonostante questo, la diversificazione non va ad espandersi oltre al settore Social Media.

Nel esempio di Trade.com , un portafoglio tematico “Robotica & AI” permette di investire in aziende che operano in questi settori. Più’ precisamente, questo portafoglio tematico viene definito come segue:





“La robotica e l'intelligenza artificiale si riferiscono alla progettazione e alla costruzione di macchine che possono pensare e apprendere come un essere umano, formulare previsioni, raccomandazioni e supporto nel processo decisionale. [...] Tra queste spiccano produzione, sanità, sicurezza e difesa, [...] software e big data ecc.”





Come e’ noto, nessuno investimento e’ privo di rischio. Dunque e’ opportuno raccogliere più’ informazioni possibili sul portafoglio in cui si vorrebbe investire. Eco quello che il broker mette a disposizione.

Come si vede, il portfolio Robotica e AI, tende a seguire il trend economico generale riportato dallo S&P 500 ma ha performato meglio del mercato negli ultimi tre anni. Dal punto di vista quantitativo, e’ possibile vedere il peso di ciascuna industria all’interno del portfolio.

Queste sono le informazioni di base che ogni investitore dovrebbe cercare prima di effettuare un investimento.









