I quadri di Neuschuler in mostra a Viu' fino al 30 agosto

Sabato 18 luglio, nel pieno rispetto delle norme previste per il contenimento del covid19, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della mostra “ALBERTO NEUSCHÜLER, UN PITTORE DA VIENNA ALLA VALLE DI VIU’” che resterà visitabile, presso il Museo d’Arte Sacra, fino al 30 agosto prossimo.

L’esposizione è parte delle attività estive promosse dal progetto “Museo Diffuso della Val di Viù”. Attività che prevedono ulteriori mostre presso le altre sedi museali di Lemie ed Usseglio. Un bel pubblico ha partecipato all’evento rinnovando una storica attenzione per la cultura ma anche testimoniando un vivo desiderio di ripresa della vita con speranza e fiducia in un avvenire più sereno che veda le valli alpine protagoniste come e più di prima.

Si sono alternati con i loro interventi la direttrice del Museo dott.sa Emanuela Lavezzo, il presidente dell’Associazione Amici del Museo di Usseglio ing. Alberto Tazzetti, il critico d’arte prof. Giangiorgio Massara, l’ideatore della mostra dott. Marino Periotto ed il sindaco di Viù prof.sa Daniela Majrano. Tra il pubblico anche i sindaci di Lemie dott. Giacomo Lisa, di Usseglio dott. Mario Grosso, il consigliere delegato alla cultura di Viù cav. Alessandro Mella e tutti i prodigiosi volontari che con la loro passione hanno reso possibile l’allestimento dell’esposizione e ne garantiranno la visitabilità.

La mostra permetterà a viucesi ed ai villeggianti di riscoprire i paesaggi immortalati dal pennello dello scomparso pittore viennese che proprio ai Tornetti si ritirò nell’ultima fase della sua vita.