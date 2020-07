Moncalieri premia i volontari in prima fila durante l'emergenza coronavirus (VIDEO)

"Oggi, dal punto di vista sanitario, le cose stanno andando meglio. Ma non ci sfugge che la strada è lunga e nei prossimi mesi non sarà meno difficile da affrontare". Con queste parole ieri il sindaco Paolo Montagna ha voluto ringraziare e premiare i volontari di Moncalieri che sono stati in prima fila nei giorni più duri dell'allerta sanitaria.

"Ci siamo ritrovati per celebrare l’impegno dei volontari 'Avanti, Insieme'. Donne e uomini, giovani e meno giovani che hanno deciso, durante l’emergenza Covid, di aiutare gli altri e di servire la propria Comunità", ha sottolineato Montagna. "Sono cittadini di Moncalieri che insieme alle tante associazioni sul campo hanno consegnato pacchi alimentari, distribuito farmaci e mascherine, garantito il presidio e la sicurezza di fronte agli uffici pubblici".

Ma il timore che possa esserci una seconda ondata di coronavirus esiste, per questo il sindaco di Moncalieri ha invitato a non abbassare la guardia: "C'è ancora bisogno di voi, c’è bisogno di ognuno di noi. Per non lasciare indietro nessuno", ha concluso Montagna.