Sul furgone a noleggio c'era parte della refurtiva di un tir assaltato a dicembre in autostrada

Lo hanno trovato in possesso di 3817 iniettori per auto a bordo del furgone che stava guidando. Un carico troppo particolare per non destare qualche sospetto: e così i carabinieri hanno voluto approfondire le indagini, finendo per denunciare per ricettazione un 57enne residente a Trofarello.

Sul mezzo, preso a noleggio, parte della refurtiva di un furto messo a segno nello scorso mese di dicembre ai danni di un tir che si trovava in una piazzola dell'autostrada A21, a Villanova Nord.

Il valore della merce, una volta venduta, poteva arrivare a un milione e duecentomila euro.