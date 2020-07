Cirio: "Pronto il bando coraggio per i piccoli eventi autunnali in Piemonte"

"Pubblicheremo a breve un bando per incentivare gli eventi autunnali piccoli in Piemonte, lo chiameremo bando coraggio". Così il presidente della Regione Alberto Cirio nel corso della presentazione di Terra Madre Salone del Gusto 2020. Uno strumento che "permetta a chiunque voglia organizzare una manifestazione di farlo anche se ha ancora paura non solo dal punto di vista delle responsabilità sanitarie, ma anche per il ritorno economico, la ricerca degli sponsor, l'attrazione pubblico. Cercheremo di superare tutte queste paure attraverso lo strumento del coraggio".

“Il nostro Piemonte deve tornare a vivere più di prima – ha commentato il presidente Alberto Preioni a nome di tutti i consiglieri del Carroccio – e quindi ben vengano iniziative di questo tipo per sostenere le tante realtà culturali e turistiche che animano i nostri territori. Non possiamo permettere che il Piemonte spenga le proprie luci per scivolare nell’ombra della paura e dell’apatia. Abbiamo un tessuto vivo e straordinario sul quale dobbiamo investire perché superi anche una prova difficile come quella del Covid. E la nostra Regione ha imboccato la strada giusta, come dimostrano il Bonus Vacanze per attirare sempre più visitatori alla scoperta dei nostri tesori e il Bonus Turismo a sostegno delle strutture ricettive. Una buona politica dei fatti che non vuole lasciare nessuno indietro in un periodo tanto complicato”.