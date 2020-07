"Riscopriamo lo stare insieme tra cibo e meditazione": a Moncalieri va in scena il pranzo in silenzio

Una evento immersivo che coniuga, in un unico contesto emozionale, performance, danza, cucina e meditazione. Torna domenica 26 luglio dalle ore 12.30, nel Giardino delle Rose del Castello di Moncalieri, il Pranzo in silenzio di Play with Food – La scena del cibo e Le Sillabe. Un appuntamento realizzato in collaborazione con il Comune di Moncalieri, che vedrà ai fornelli l'associazione Cuochivolanti i vini di Osteria Enoteca Rabezzana.

Si tratta di un momento di sospensione e suggestione, dove performer e spettatori condividono cibo, pensieri ed emozioni, nel più completo silenzio, alla scoperta di un modo diverso di comunicare. Un ritrovarsi che assume un significato ancora più forte, dopo l'esperienza del lockdown e del distanziamento sociale.

Spiega il regista Fabio Castello: “Un momento in cui le parole lasciano spazio al silenzio e il silenzio diventa la parola. Mangiare in silenzio è esercizio di consapevolezza del cibo che si mangia e del come si mangia. L’uomo cerca il silenzio ma lo teme anche: è faticoso liberarsi dagli strumenti tecnologici che li portano a essere sempre connessi. Chi riesce a sperimentare il silenzio scopre una dimensione igienica, terapeutica. Il corpo diventa protagonista, riunisce ciò che lo spazio e il tempo hanno separato soprattutto in questo tempo. Mangiare in silenzio ci aiuterà a sperimentare un nuovo modo di stare insieme utilizzando altri sensi come lo sguardo, l’udito e il gusto. Un modo diverso di vivere il pasto in piena armonia con il corpo e con la mente rispettando le misure attualmente previste”.

L'appuntamento fa parte anche del calendario di anteprime di Play with Food – La scena del cibo, diretto da Davide Barbato, la cui nona edizione, che coincide con il decimo compleann del festival, è prevista dal 28 settembre al 4 ottobre a Torino.

“Con piacere Moncalieri Experience include questo evento per il secondo anno – commenta soddisfata l’assessore alla cultura Laura Pompeo –. Un modo particolarmente efficace, dopo i mesi di lockdown, per celebrare il diffuso desiderio di socialità, di riavvicinamento tra le persone ovviamente nel rispetto delle procedure e modalità ancora vigenti per il contenimento del virus. Alcune cose non cambiano: l’esperienza culturale fondamentale rimane quella che si svolge in presenza e il nostro compito è contribuire per suo tramite a far crescere una comunità coesa”.

La partecipazione è limitata a un massimo di 30 persone; sarà garantita la distanza minima di almeno 1 metro tra i partecipanti, le pratiche proposte sono individuali e si svolgono all'aria aperta.

Per informazioni e prenotazioni: prenota@playwithfood.it, indicando nome, cognome e recapito telefonico di ogni singolo partecipante.