Al Parco della Mandria arrivano due handbike

Due handbike sbarcano al Parco della Mandria, grazie alla collaborazione tra l’Associazione AIPS ONLUS - Venaria (Associazione Italiana Paralisi Spastica) e la Rent Bike La Mandria.

“Questa iniziativa - spiega Franco Carlando, responsabile dello Sportello AIPS Venaria - vuole offrire alle persone con disabilità, che visitano l’area verde, la possibilità di noleggiare questo mezzo: l'obiettivo è farli sentire parte della comunità dei turisti che visitano La Mandria in due ruote".

“Un parco pubblico -aggiunge Stefano Martino, Amministratore di Rent Bike La Mandria - è pubblico per tutti: qualsiasi persona deve avere la possibilità di godere appieno dei benefici di una biciclettata nella natura”.

Per prenotare le handbike basterà contattare telefonicamente la Rent Bike La Mandria al numero 011.499.3333. Il costo del noleggio delle handbike è di 3,00 per le persone con disabilità e di 5,00 per le persone normodotate. Il 30% del costo del noleggio delle biciclette sarà devoluto all’Associazione Italiana Paralisi Spastica.

Sarà possibile ritirare le handbike presso il noleggio biciclette al Prato Pascolo, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.